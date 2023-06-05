Юрий Заварзин: в этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака

Бывший президент Премьер-Лиги Юрий Заварзин назвал тренеров, которые успешно поработали со своими командами в завершившемся сезоне РПЛ.

«Из тренеров в этом сезоне выделить особо некого, кроме Семака. Но даже он играет не основную роль в «Зените». Даже если команда выйдет без него, «Зенит» всё равно станет чемпионом, но при этом Сергей Богданович успешный человек. Пару пробелов было у Федотова, но я считаю он справился в ЦСКА. Карпин в конце провалился, хотя у него с составом была беда. В этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 чемпионом России стал «Зенит» за 4 тура до конца чемпионата. Для петербуржцев это уже пятое чемпионство подряд.