Андрей Канчельскис высказался о вылете «Уфы» из Первой лиги

Бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет команды из Первой лиги.

«Как и в «Тамбове», это происходит сейчас и в Туле. Жалко, конечно, они не заслужили играть во Второй лиге.

Когда я приходил туда, были задачи вывести команду в ФНЛ-1, и мы это сделали. Потом команда вышла в Премьер-Лигу, тоже люди молодцы, работали. Как они не могут понять, что есть футбольный Бог, и он наказывает за их деяния.

Мне очень обидно и жалко, так как я сам работал в «Уфе». Хороший регион, хороший город, замечательные люди и болельщики. Хотя там многие болеют за хоккей, но и за футбол тоже», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, «Уфа» не смогла сохранить место в Первой лиге, покинув второй по статусу дивизион чемпионата России по итогам 34 сыгранных туров. «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и отстала от спасительного 14-го места на пять очков.