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«Уфа» вылетела из Первой лиги, продолжит ли клуб существование, подробности, мнение

За два года «Уфа» докатилась от РПЛ до Второй лиги. Теперь клуб умрёт?
Дмитрий Зимин
«Уфа» вылетела из Первой лиги
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Ещё недавно играли в еврокубках и продавали игроков в «Зенит», «Спартак», ЦСКА и даже «Манчестер Сити».

«Уфа» могла спастись. Для этого в последнем туре надо было побеждать «Кубань», которой тоже нужны были очки, чтобы остаться в первом дивизионе. Так что мотивация была взаимной. Но уфимцы не справились – пропустили в добавленное к первому тайму время, во втором сравняли, но быстро пустили снова. Итог – 1:2 и 16-е место в таблице. Ниже только «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».

Здесь ещё больше про падение «Уфы»:
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Но главный вопрос — что с клубом будет дальше?

Учитывая новости, поступающие весь сезон, ничего хорошего ждать не приходится. Интересно, что смерть «Уфе» предвещали ещё год назад, когда команда отчаянно боролась за место в РПЛ. Генеральный директор Шамиль Газизов прямо говорил – путь в ФНЛ приведёт к закрытию. Но каким-то образом этого не произошло. Во многом из-за трансферов. Летом клуб заработал чуть больше € 5 млн, устроив распродажу. При этом усилился всего на € 450 тыс. Понятно, что с таким составом особых надежд на сохранение места в Первой лиге не было. Зато появились средства, чтобы платить долги и держать нынешнюю структуру. Какое-то время получалось. Но на фоне кошмарных результатов.

Шамиль Газизов

Шамиль Газизов

Фото: fcufa.pro

Первое время командой рулил Сергей Томаров – тренер, который всегда включается, когда проблемы. При нём начали не так уж и плохо – восемь очков в шести матчах. Но потом его вновь отправили руководить академией, а на должность главного позвали Дениса Попова. С ним удалось выиграть три раза в 11 матчах.

Параллельно в прессе появлялись совсем уж унизительные новости: кредиторы просили вернуть деньги, а «Уфе» ничего не оставалось, кроме новых долгов – например, занимать у волейбольного клуба.

В октябре завирусилась новость, что «Уфа» прекратит существование после Нового года, а все сотрудники уже написали заявление об уходе. Однако тут, видимо, включилось руководство республики и накинуло каких-то денег «Уфе», чтобы хватило закончить 2022-й и мучиться в 2023-м.

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Параллельно в клубе вновь поменяли тренера, но всеми процессами к тому моменту уже рулил Николай Сафрониди – ассистент без лицензии. При нём команда вылетела из Кубка, а в весенней части первенства получилось выиграть только четыре раза. Из нижней части таблицы «Уфа» так и не поднялась.

Весной резко выступил тот же Сафрониди, обвинив тех, кто выделяет деньги, в безразличии.

Николай Сафрониди
Николай Сафрониди
старший тренер «Уфы»

«Люди пришли и пообещали, что клуб не закроют: будут финансы, то-сё. Но лично я ничего не вижу. Я здесь девять с половиной лет и ничего не вижу! Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что нужен клуб — придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы клуб не бросим». Будьте честными. Посмотрите, на команду ходят. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь. Но мне не ##### (всё равно) на ваш клуб! Мне не ##### (всё равно)! А кому-то ##### (всё равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!»

В конце апреля всё, видимо, стало совсем плохо – на продажу был выставлен автобус. Газизов объяснял это тем, что клубу нужно закрывать долги. Но неизвестно, нашёлся ли покупатель.

Результаты не улучшились, даже когда надо было делать всё, чтобы спастись: в мае три поражения, одна ничья и победа. Похоже, игроки уже тогда смирились с вылетом и с тем, что им нужно будет искать новую работу.

А в РПЛ из Первой лиги зашёл «Рубин» — как это было:
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Пока ни руководство клуба, ни первые лица республики не делали официальных заявлений относительно будущего. Но в любом случае ситуация очень печальная. Хоть и были инсайды, что команда, возможно, будет играть во Второй лиге с маленьким бюджетом, но в это не особо верится. Похоже, «Уфа», совсем недавно игравшая в еврокубках, очень близка к «небесной лиге».

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