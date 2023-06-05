Защитник «Крыльев» Зотов: было ощущение, что можем вылететь

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о матче последнего тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Было реально ощущение, что можем вылететь по ходу матча? Да, конечно. Все готовились к матчу, все переживали, были заряжены в любой момент выйти на поле. Слава богу, что остались в Премьер-Лиге.
Следили, как дела у «Факела», «Нижнего»? Нет, только в конце матча узнали, как сыграли.
Откуда возникли эмоции в концовке первого тайма? Это обычная перепалка, когда градус игры повышенный, кому-то что-то не нравится.
«Спартак» сдался, услышав, что ЦСКА ведёт 4:0? Вполне возможно. Не удивлюсь, если так.
Тяжело было в такую игру зайти? Честно, да. Игра напряжённая была. Но все были готовы, поэтому все, кто вышел на замену, молодцы», – приводит слова Зотова Metaratings.
- 5 июня 2023
-
07:55
-
07:46
-
07:42
-
07:34
-
06:49
-
06:25
-
06:20
-
06:16
-
06:02
-
05:47
-
05:35
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:35
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:05
-
03:56
-
03:55
-
03:47
-
03:39
-
03:36
-
03:33
-
02:56
-
02:44
-
02:35
-
02:34
-
02:30
-
02:11
-
01:54
-
01:43
-
01:39
-
01:17