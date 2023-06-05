Защитник «Крыльев» Зотов: было ощущение, что можем вылететь

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о матче последнего тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Было реально ощущение, что можем вылететь по ходу матча? Да, конечно. Все готовились к матчу, все переживали, были заряжены в любой момент выйти на поле. Слава богу, что остались в Премьер-Лиге.

Следили, как дела у «Факела», «Нижнего»? Нет, только в конце матча узнали, как сыграли.

Откуда возникли эмоции в концовке первого тайма? Это обычная перепалка, когда градус игры повышенный, кому-то что-то не нравится.

«Спартак» сдался, услышав, что ЦСКА ведёт 4:0? Вполне возможно. Не удивлюсь, если так.

Тяжело было в такую игру зайти? Честно, да. Игра напряжённая была. Но все были готовы, поэтому все, кто вышел на замену, молодцы», – приводит слова Зотова Metaratings.