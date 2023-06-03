«Крылья» сделали «Спартак» и остались в РПЛ! Ужасный день для Промеса

«Крылья Советов» переиграли «Спартак» в Самаре и сохранили место в РПЛ, уйдя в последнем туре из зоны стыков. А красно-белые финишировали на третьем месте – уступили в борьбе за серебро ЦСКА.

И «Спартак», и «Крылья Советов» устраивала только победа. Команда Гильермо Абаскаля замыкала топ-3 и отставала на одно очко от ЦСКА в борьбе за серебро. Команда Игоря Осинькина находилась в зоне стыков и тоже отставала на очко от спасительного 12-го места. При этом самарцы имели катастрофическую статистику во встречах с красно-белыми. С 2014 года проиграли им 12 из 13 матчей в чемпионате России!

Дебют игры обещал большое количество голов в этом матче. Уже на первых минутах команды обменялись опасными моментами после стандартов. Но потом «Спартак» забрал себе мяч и территорию. У красно-белых довольно долго было за 70% владения, они искали и хорошо находили свободное пространство. В том числе за счёт смены позиций игроками. Опорный полузащитник Пруцев уходил направо, вытягивая за собой центрхавов «Крыльев Советов», – высоко поднимались фланговые защитники красно-белых. Зиньковский двигался в центр, чтобы превращаться в дополнительную фигуру между линиями.

В большинстве эпизодов первого тайма спартаковцы были на долю секунды быстрее самарцев, а хозяева не только не успевали за скоростями гостей, но и дарили им мяч под прессингом. Если бы Промес реализовал все свои шансы, то ещё за 45 минут догнал бы Малкома в гонке лучших бомбардиров РПЛ (голландцу требовался для этого хет-трик). Кроме того, однажды Квинси пытался заработать пенальти, вот только перестарался с «дайвингом». Экс-спартаковец Гапонов не фолил. А Игнатов и Зиньковский вообще запускали мяч в штангу.

До перерыва «Спартак» более чем в два раза перебил «КС» – девять ударов против четырёх (в створ – 3:2). Пять раз москвичи атаковали ворота Фролова из штрафной. Впрочем, неверно утверждать, что игра напоминала дорогу с односторонним движением. Некоторые быстрые ответные атаки команды Осинькина получились очень опасными, пусть даже до середины тайма Максименко, по сути, не имел работы. Пару сейвов голкипер «Спартака» всё же сделал. Кстати, основной вратарь Селихов и защитник Дуарте отсутствовали в заявке красно-белых. Не попал в основу и Джикия, однако капитан умудрился заработать удаление на 43-й минуте, даже не играя! Получил две подряд жёлтые карточки за споры с судьёй Амелиным. Эмоций у футболистов было слишком много.

Открытый футбол продолжился и во втором тайме. «Спартак» мог забить первым после ужасного выноса мяча Горшковым через центр (левый защитник и в прошлом туре в Воронеже «напривозил»), а забили «Крылья Советов». Но сначала красно-белых спас от пропущенного гола суперсейвом Максименко, вытащивший мяч, когда свежий Тавареш прозевал рывок Ежова за спину и дал сопернику выскочить один на один. А четыре минуты спустя гениальное соло выдал Гарре. Почти в стиле своего легендарного соотечественника Марадоны, с которым его дед Оскар играл на «золотом» для Аргентины ЧМ-1986. Бенхамина не сумели остановить сразу четверо: ни Зобнин, ни Чернов, ни Мартинс, ни Хлусевич, который, наоборот, невольно подыграл Гарре «стенкой».

Впрочем, уже через 10 минут «Спартак» должен был сравнивать счёт. Амелин после подсказки VAR в не самом очевидном моменте назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов». Антигероем этого эпизода стал герой голевого – Гарре. Мяч коснулся его руки в момент удара спартаковца. Не каждая такая рука – 11-метровый, в чём мы убедились в финале Лиги Европы. Но в Самаре судья указал на «точку». Однако «третий номер» в бригаде вратарей «КС» Фролов переиграл Промеса на пенальти! Кажется, запутал голландца хитрой сменой движения. Это уже четвёртый нереализованный Квинси 11-метровый в нынешнем сезоне.

Но в концовке тот же Фролов едва не подарил гол «Спартаку», попав под давление Мелёшина. Молодой форвард, появившийся вместо Бальде (тот и сам вышел на замену, однако сыграл всего четверть часа и получил травму), подкатился под голкипера – Фролову повезло, что мяч отскочил за поле, а не в ворота. В остальном же у красно-белых мало что получилось в атаке на последних минутах. По ударам в створ после перерыва хозяева даже не уступили гостям (3:3). Видимо, спартаковцы уже знали, что происходит во встрече ЦСКА с «Ростовом». Команда Абаскаля завершила сезон двумя матчами без забитых мячей, а в Самаре – праздник.