«Язык не повернётся сказать плохое». Дудиев — о работе с Игнашевичем

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о совместной работе с главным тренером Сергеем Игнашевичем.
«Понятно, что Сергей Николаевич молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А ещё Игнашевич – максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой.
Принципиальность? Вообще это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд.
Думаю, работает простой принцип – тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще, тренер это не товарищ, не друг – главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернётся сказать что-то плохое про Игнашевича.
Ещё отдельно бы отметил атмосферу – то, что я вижу, довольно редкое явление для Первой лиги. Игроки приезжают позаниматься до тренировки, остаются после. Я много где поиграл и подобного не видел. Это дорогого стоит», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 5 июня 2023
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