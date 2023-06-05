«Старый, откуда столько сил?» Игрок «Балтики» описал работу 40-летнего Кашчелана

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев поделился эмоциями от совместных выступлений с хавбеком Младеном Кашчеланом.

«Большая заслуга в атмосфере внутри «Балтики» у Младена Кашчелана. Ему 40 лет, а он отрабатывает на максимуме на каждой тренировке. Каждое упражнение, каждое единоборство. Я уже ему говорю: «Cтарый, ты чего? Откуда столько сил?» Но только улыбается. И, конечно, когда молодые смотрят, что Кашчелан пашет на каждой тренировке, на каждом занятии в тренажёрке, то не имеют никакого права выглядеть хуже. Так что ему отдельная благодарность.

Младен большой фанат футбола. Мы с ним как-то летели вместе, а у него включён айпад. Так даже в полёте он смотрит какие-то вещи, связанные с футболом. Я удивляюсь. Все спят, а он смотрит», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.