«Старый, откуда столько сил?» Игрок «Балтики» описал работу 40-летнего Кашчелана

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев поделился эмоциями от совместных выступлений с хавбеком Младеном Кашчеланом.
«Большая заслуга в атмосфере внутри «Балтики» у Младена Кашчелана. Ему 40 лет, а он отрабатывает на максимуме на каждой тренировке. Каждое упражнение, каждое единоборство. Я уже ему говорю: «Cтарый, ты чего? Откуда столько сил?» Но только улыбается. И, конечно, когда молодые смотрят, что Кашчелан пашет на каждой тренировке, на каждом занятии в тренажёрке, то не имеют никакого права выглядеть хуже. Так что ему отдельная благодарность.
Младен большой фанат футбола. Мы с ним как-то летели вместе, а у него включён айпад. Так даже в полёте он смотрит какие-то вещи, связанные с футболом. Я удивляюсь. Все спят, а он смотрит», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 5 июня 2023
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:41
-
13:32
-
13:32
-
13:18
-
13:15
-
12:56
-
12:51
-
12:49
-
12:48
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:35
-
11:31
-
11:23
-
11:23
-
11:23
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:04