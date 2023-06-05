Польские фанаты раскритиковали фото Левандовского с Медведевым

Польские болельщики раскритиковали решение нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского сфотографироваться с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Польский «твиттер» Z kortu — informacje tenisowe опубликовал фото Левандовского и Медведева, сделанное на этапе гонки Формулы 1. Некоторые пользователи начали критиковать нападающего за это решение.

Фото: «Твиттер»

«Я понимаю, что он это может делать по контракту. Но я не понимаю фотографии с русским. Он может говорить что угодно, но он хочет заработать все деньги мира», — написал пользователь с ником Rafał_P.

«Поляк и русский — братья, когда спонсоры платят», — прокомментировал фото Marcin.

«Он сфоткался с русским. Слабак», — оставил своё мнение пользователь Pan Cogito.

Отметим, Левандовски долгое время играл за мюнхенскую «Баварию», а Медведев признавался, что является болельщиком этого немецкого клуба.

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