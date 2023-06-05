Польские фанаты раскритиковали фото Левандовского с Медведевым

Польские болельщики раскритиковали решение нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского сфотографироваться с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Польский «твиттер» Z kortu — informacje tenisowe опубликовал фото Левандовского и Медведева, сделанное на этапе гонки Формулы 1. Некоторые пользователи начали критиковать нападающего за это решение.
Фото: «Твиттер»
«Я понимаю, что он это может делать по контракту. Но я не понимаю фотографии с русским. Он может говорить что угодно, но он хочет заработать все деньги мира», — написал пользователь с ником Rafał_P.
«Поляк и русский — братья, когда спонсоры платят», — прокомментировал фото Marcin.
«Он сфоткался с русским. Слабак», — оставил своё мнение пользователь Pan Cogito.
Отметим, Левандовски долгое время играл за мюнхенскую «Баварию», а Медведев признавался, что является болельщиком этого немецкого клуба.
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2023
- 5 июня 2023
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:41
-
09:33
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:39
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:10
-
07:55
-
07:46
-
07:42
-
07:34