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Роналду может продолжить карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в американской МЛС. Об этом сообщает журналист Герардо Веласкес де Леон в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Лос-Анджелеса» предпримет попытку приглашения Роналду в клуб, если команду покинет мексиканский вингер Карлос Вела.

Отметим, что Роналду лишь первый сезон играет за «Аль-Наср». Нападающий присоединился к клубу в конце 2022 года. Контракт 38-летнего португальца с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025 года. В 19 матчах за саудовский клуб Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает форварда в € 20 млн.

Контракт 34-летнего Велы с «Лос-Анджелесом» рассчитан до декабря 2023 года.

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