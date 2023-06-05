Леонид Cлуцкий считает, что ЦСКА достиг максимума в сезоне-2022/2023

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил выступление команды в сезоне-2022/2023.

«С учётом того, что с чемпионом всё было понятно на старте сезона, ЦСКА достиг максимума? Да, это объективная реальность. Сегодня очень сложно конкурировать с «Зенитом». Если учесть, что ЦСКА много лет не оказывался в призах… Это большой заслуженный, надеюсь, что долгосрочный, успех», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Благодаря разгромной победе над «Ростовом» (4:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА удержал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» финишировал четвёртым. Третье место занял «Спартак», а победителем турнира вновь стал «Зенит».