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Газзаев подвёл итоги сезона-2022/2023 для ЦСКА в РПЛ

Газзаев подвёл итоги сезона-2022/2023 для ЦСКА в РПЛ
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвёл итоги сезона-2022/2023 для армейцев в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в заключительном матче чемпионата России московский клуб обыграл «Ростов» и занял второе место в турнирной таблице. 11 июня ЦСКА предстоит сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«Насколько значимо серебро ЦСКА в РПЛ сезона-2022/2023? Команда работает с новым тренером первый год. Были успехи и неудачи. Но очень важно, что команда выполнила задачу. Считаю, что это хорошая работа Федотова. Более того, если команда добьётся ещё победы в Кубке России, то для первого года работы это будет прекрасный результат», — приводит слова Валерия Газзаева «Московский комсомолец».

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