Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе, кроме Черчесова — он удивляет всех
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что российские тренеры не востребованы в Европе. Также экс-игрок подчеркнул, что исключением из правил является Станислав Черчесов, который удивляет хорошими результатами с венгерским «Ференцварошем». Также Аршавин признался, что не хочет ухода Сергея Семака из «Зенита».
«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.
Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство в Российской Премьер-Лиге. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров московский «Спартак».
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