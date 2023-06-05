Аршавин: российские тренеры не востребованы в Европе, кроме Черчесова — он удивляет всех

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что российские тренеры не востребованы в Европе. Также экс-игрок подчеркнул, что исключением из правил является Станислав Черчесов, который удивляет хорошими результатами с венгерским «Ференцварошем». Также Аршавин признался, что не хочет ухода Сергея Семака из «Зенита».

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Зенит» завоевал пятое подряд чемпионство в Российской Премьер-Лиге. На втором месте финишировал ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров московский «Спартак».