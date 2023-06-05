Газзаев: «Зенит» — абсолютно лучшая команда РПЛ, а Семак — лучший тренер

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о «Зените», который выиграл пять подряд розыгрышей Российской Премьер-Лиги. По мнению Газзаева, сине-бело-голубые безальтернативно являются лучшей командой чемпионата России, а Сергей Семак – лучшим тренером РПЛ.

«На протяжении последних пяти лет «Зенит» демонстрирует очень высокую стабильность, а стабильность — это показатель уровня, качества и класса футбола. «Зенит» сегодня является абсолютно лучшей командой Российской Премьер-Лиги. Безальтернативно. К сожалению, нет команды, которая бы сегодня составила ему конкуренцию. Хотя такие клубы, как ЦСКА, «Динамо» или Спартак, по определению, могли бы составить конкуренцию. Но, к сожалению, мы не видим этого последние пять сезонов.

В этом сезоне чемпион проиграл всего лишь два матча за весь турнир. Команда просто на голову сильнее всех, остальные борются за места со 2-го по 16-е.

Необходимо, чтобы у нас были команды, которые способны были всё-таки составить серьёзную конкуренцию. К примеру, «Динамо» в прошлом году было третьим, а в этом занимает девятое место. О чём тут можно говорить? Хотя команда имеет очень хороший молодой перспективный состав. Но в итоге зависит всё от многих факторов. От руководства, от тренера, от подбора игроков и их исполнительского мастерства. От системы и организации футбольного хозяйства. Поэтому «Зенит» пять сезонов подряд и выигрывает национальное первенство, с чем мы его и поздравляем.

Набор хороших футболистов — это ещё не команда и не залог успеха. А залог успеха — это работа тренера в том, чтобы из таких игроков сделать хорошую команду и нацелить её на достижение результата. Поэтому большая заслуга Сергея Семака в том, что «Зенит» на протяжении пяти лет показывает такую стабильность. Я думаю, что это высокое творчество и искусство тренера. Поэтому я поздравляю Сергея Семака, который является лучшим тренером нашей футбольной лиги», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».