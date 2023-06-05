Экс-тренер «Уфы»: Зинченко — очень добрый человек. Удивились, когда его приметил «Сити»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра, ранее работавший в «Уфе», поделился мнением о бывшем защитнике уфимцев Александре Зинченко, который сейчас играет за лондонский «Арсенал». Бразильский специалист назвал украинца очень добрым человеком.

«Зинченко — очень добрый человек. У нас было два бразильца в команде – Марсио и Диего Карлос. А Зина был очень техничен. И сразу нашёл общий контакт с бразильцами. Я не могу сказать, что его талант сильно выделялся. В первую очередь у него было большое желание работать. Оставался после тренировок. Приезжал в выходные. Тренажёрный зал, фитнес. Не сказал бы, что в «Уфе» он прямо творил, выделялся на фоне остальных. Однако бросалось в глаза, как он обращается с мячом. Поэтому его и приметил «Манчестер Сити». Конечно, мы все были очень удивлены. От таких вариантов не отказываются», — приводит слова Оливейры Metaratings.

Зинченко перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити» в 2016 году. Английский клуб заплатил за украинца € 2,25 млн.