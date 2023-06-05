Виллиам: Малком и Вендел могут уйти из «Зенита», но будут ли они счастливы в новых клубах?

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном уходе из команды нападающего Малкома и полузащитника Вендела, заявив, что они оба могут играть на уровне Лиги чемпионов.

«Важно получать удовольствие. Мы создаём игрокам все условия для этого, им хорошо. Понятно, что Лига чемпионов важна – это нормально. Но вопрос желания — это одно, реальных возможностей — другое. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже. Читал в прессе про интерес от «Ромы». Но будут ли они счастливы в этих клубах, будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю», — приводит слова Оливейры Metaratings.

Контракты Малкома и Вендела с «Зенитом» рассчитаны до июня 2027 года.