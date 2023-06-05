Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виллиам: Малком и Вендел могут уйти из «Зенита», но будут ли они счастливы в новых клубах?

Виллиам: Малком и Вендел могут уйти из «Зенита», но будут ли они счастливы в новых клубах?
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном уходе из команды нападающего Малкома и полузащитника Вендела, заявив, что они оба могут играть на уровне Лиги чемпионов.

«Важно получать удовольствие. Мы создаём игрокам все условия для этого, им хорошо. Понятно, что Лига чемпионов важна – это нормально. Но вопрос желания — это одно, реальных возможностей — другое. Малком может уйти и играть на уровне Лиги чемпионов? Может. Вендел? Тоже. Читал в прессе про интерес от «Ромы». Но будут ли они счастливы в этих клубах, будут ли получать столько же игрового времени? Я не знаю», — приводит слова Оливейры Metaratings.

Контракты Малкома и Вендела с «Зенитом» рассчитаны до июня 2027 года.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023