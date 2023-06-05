Александр Хаджи: нет ощущения, что Малком перерос уровень РПЛ
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением, кто являлся лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2022/2023.
«Лучшим игроком сезона назову Малкома. Посмотрите, как он красиво играет! К нему вообще мало нареканий. Однако нет ощущения, что он перерос уровень РПЛ — в ином случае его бы давно купили. В тяжёлых играх большой разницы в классе не видно. Мне кажется, он как раз на уровне российского футбола», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В прошедшем сезоне чемпионата России Малком провёл 27 матчей, забил 23 мяча и отдал девять голевых передач. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Игрок перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в августе 2019 года.
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