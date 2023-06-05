37-летний турецкий нападающий Бурак Йылмаз объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщает Voetbal Unternational.

Йылмаз перешёл в нидерландский клуб «Фортуна Ситтард» прошлым летом, подписав контракт на пять лет. При этом после двух лет выступлений за команду он должен был перейти на тренерскую работу. В итоге сотрудничество пошло не по плану. Сначала Йылмаз сумел забить девять голов за 21 матч Эредивизии, но затем перестал попадать в основу.

Две недели назад опытный нападающий подтвердил, что покидает «Фортуну», пообещав позже объяснить своё решение. В понедельник, 5 июня, на специальной пресс-конференции в Турции Йылмаз объявил о завершении карьеры.

Йылмаз выступал в Турции за «Антальяспор», «Бешикташ», «Манисаспор», «Фенербахче», «Эскишехирспор», «Трабзонспор» и «Галатасарай». С этими клубами он завоевал 12 титулов, в том числе дважды выиграв чемпионат Турции. Бурак также успел поиграть в Китае, прежде чем выдал один из самых ярких сезонов в карьере, завоевав чемпионский титул во Франции с «Лиллем» (16 голов) в сезоне-2020/2021. Кроме того, на счету Йылмаза 31 гол в 77 матчах за сборную Турции.