Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» возглавит тренер «Селтика» Постекоглу

«Тоттенхэм» возглавит тренер «Селтика» Постекоглу
Аудио-версия:
Комментарии

Новым главным тренером лондонского «Тоттенхэма» станет наставник шотландского «Селтика» (Глазго) Ангелос Постекоглу, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, утром 5 июня между клубом и специалистом была достигнута договорённость о подписании контракта на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Официально о назначении будет объявлено после согласования финальных условий и подписания документов о компенсации с «Селтиком».

Постекоглу возглавил «Селтик» летом 2021 года. Вместе с австралийским тренером зелёно-белые дважды выиграли шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стали обладателями Кубка Шотландии.

«Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ и в сезоне-2023/2024 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

Материалы по теме
«Реал» может заплатить € 232 млн за Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023