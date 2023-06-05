«Тоттенхэм» возглавит тренер «Селтика» Постекоглу

Новым главным тренером лондонского «Тоттенхэма» станет наставник шотландского «Селтика» (Глазго) Ангелос Постекоглу, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, утром 5 июня между клубом и специалистом была достигнута договорённость о подписании контракта на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Официально о назначении будет объявлено после согласования финальных условий и подписания документов о компенсации с «Селтиком».
Постекоглу возглавил «Селтик» летом 2021 года. Вместе с австралийским тренером зелёно-белые дважды выиграли шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стали обладателями Кубка Шотландии.
«Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ и в сезоне-2023/2024 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.
- 5 июня 2023
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