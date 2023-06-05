Кавазашвили: недоволен третьим местом «Спартака». Не хватило опытных резервных игроков

Советский вратарь Анзор Кавазашвили, выступавший за московский «Спартак», оценил результат команды в Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Недоволен третьим местом «Спартака» по итогам сезона в РПЛ. Мы бы хотели, чтобы команда была выше. Но есть разные объективные и необъективные причины, из-за которых «Спартак» упустил такую возможность. Для более высокого результата «Спартаку» не хватило опытных резервных футболистов.

Приглашённые легионеры пока не соответствуют тому уровню, который необходим, поэтому на следующий сезон будут пересмотрены вопросы комплектования команды. Больший акцент, видимо, будет делаться на российских футболистов, которых мы знаем и которые могут принести пользу. Но это только моё мнение», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.