Руслан Литвинов: «Спартак» — это команда, которая всегда должна биться за чемпионство
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов подвёл итоги выступления команды в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По мнению футболиста, красно-белые способны добиваться большего.
«Спартак» — это команда, которая всегда должна биться за чемпионство. Мы заняли третье место… Да, это медали, но надо стараться по максимуму», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» стал третьим в таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Красно-белые на четыре очка отстали от ЦСКА, финишировавшего на второй строчке, и на 16 – от «Зенита», который завоевал чемпионский титул.
Руслан Литвинов принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав один результативный пас.
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