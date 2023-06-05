В «ПСЖ» подготовили, но не отправили «Спортингу» жалобу на «Челси» в связи с трансфером

4 июня футбольный клуб «ПСЖ» подготовил юридическое письмо с жалобой в лиссабонский «Спортинг» после того, как в СМИ появились сообщения о том, что лондонский «Челси» может приобрести долю в португальском клубе в рамках возможного трансфера уругвайского полузащитника Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист «The Athletic» Адам Крэфтон.

Сообщается, что источники, которым известны детали отношений между «Челси» и «Спортингом», отрицают, что миноритарная доля в португальском клубе обсуждалась в связи с трансфером. Тем не менее, «ПСЖ» намеревался написать запрос в лиссабонский клуб и передать вопрос в УЕФА. Поскольку лондонцы отказались от участия в борьбе за подписание футболиста, так как предложение парижан по зарплате Угарте было выше, «ПСЖ» не перешел к отправке письма «Спортингу».

По сообщению журналиста, в проекте юридического письма «ПСЖ» цитировались правила УЕФА, которые запрещают одному клубу владеть акциями или ценными бумагами другого клуба при участии в турнирах УЕФА, и выражалась обеспокоенность тем, что связанные с этим коммерческие рычаги могут быть использованы для влияния на трансфер.