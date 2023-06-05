Филимонов: «Зенит» взял пятое чемпионство подряд. Наверное, хотят побить рекорд «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказал мнение о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» взял пятое чемпионство подряд. Наверное, хотят побить рекорд «Спартака», потому что у нас было шесть чемпионств подряд. Заслуживает уважения, что команда так стабильно выступает и выигрывает чемпионат. Но с другой стороны, это претензия к их соперникам — из года в год не могут навязать борьбу», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Завершив сезон на первом месте в РПЛ, команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в пятый раз подряд. В последний раз, до эпохи «Зенита», чемпионом России становился «Локомотив» в 2018 году, сезоном ранее — «Спартак». У «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая турниры СССР.
- 5 июня 2023
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48