Филимонов: «Зенит» взял пятое чемпионство подряд. Наверное, хотят побить рекорд «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказал мнение о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» взял пятое чемпионство подряд. Наверное, хотят побить рекорд «Спартака», потому что у нас было шесть чемпионств подряд. Заслуживает уважения, что команда так стабильно выступает и выигрывает чемпионат. Но с другой стороны, это претензия к их соперникам — из года в год не могут навязать борьбу», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Завершив сезон на первом месте в РПЛ, команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в пятый раз подряд. В последний раз, до эпохи «Зенита», чемпионом России становился «Локомотив» в 2018 году, сезоном ранее — «Спартак». У «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая турниры СССР.