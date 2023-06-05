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Вячеслав Чанов: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, но ещё выделил бы Акинфеева

Вячеслав Чанов: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, но ещё выделил бы Акинфеева
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Советский футболист, вратарь Вячеслав Чанов ответил на вопрос, кто, по его мнению, стал лучшим игроком чемпионата России — 2022/2023.

«Скорее всего, лучший игрок сезона в РПЛ — Малком. Это забитые голы и очень много индивидуальности, внесённой в командную игру.

Но ещё выделил бы Акинфеева. Несмотря на позицию вратаря, он отдал голевую и несколько предголевых передач», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В завершившемся сезоне РПЛ нападающий «Зенита» Малком принял участие в 27 матчах, забил 23 мяча и отдал девять голевых передач. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл в Премьер-Лиге 29 игр и пропустил 27 мячей, также на его счету 10 «сухих» матчей. Для голкипера красно-синих сезон ещё не завершён: 11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

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