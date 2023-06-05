Кабелла: мы получали удовольствие от игры, но могли бы финишировать выше

Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла подвёл итоги выступления команды в сезоне-2022/2023 французской Лиги 1. В частности, 33-летний хавбек отдал должное своему тренеру Паулу Фонсеке.

«Философия тренера — больше работать с мячом. В команде хватает игроков, способных выполнять то, о чём просит тренер. Это хорошо сработало, потому что у тренера есть свои философия, тактика и стиль игры. Он требовал, чтобы мы выходили на поле играть в футбол. Победы важны, но для нас не менее важным было получать удовольствие от игры. Мы хорошо усвоили это и благодаря наличию футболистов высокого технического уровня, откровенно говоря, получали удовольствие.

Я подписал новый контракт на два года и, как я уже сказал, отлично провёл время. Впрочем, я бы предпочёл, чтобы мы финишировали немного выше. Мы все были расстроены и разочарованы, потому что были четвёртыми перед началом последнего тура, а финишировали пятыми. Но, как я всегда говорю, оценивать нужно не один матч, а весь сезон. Да, в матчах с «Осером», «Труа» и «Анже» мы набрали только два очка из девяти. Встречу с «Труа» мы действительно должны были выиграть, потому что вели в счёте. В любом случае мы стали пятыми, а выше нас расположились несколько сильных команд. Даже если мы недобрали несколько очков, это хороший сезон. Хотя, возможно, мы заслуживали большего», – сказал Кабелла в интервью RMC.

Реми Кабелла стал автором семи голов и 11 голевых передач в 35 матчах сезона. «Лилль» завершил чемпионат на пятом месте в таблице Лиги 1, добившись права участвовать в квалификации Лиги конференций.