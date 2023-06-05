Осинькин — о Писарском: он ещё немного уличный, у него нет базы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, почему у нападающего самарской команды Владимира Писарского снизилась результативность во второй части сезона.

«Почему Писарский мало забивал за «Крылья»? Он ещё не наделал всех ошибок, не попал во все игровые ситуации. Он ещё немного уличный. У него нет базы, как у прошедших академию футболистов. Владимиру нужно провести большую работу над собой», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, в первой половине сезона Писарский выступал за «Оренбург». В составе этой команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. За «Крылья» нападающий сыграл 16 матчей, забив три гола и оформив один ассист.