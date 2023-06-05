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Кендри Паэс, которому только 16 лет, вызван в сборную Эквадора

Кендри Паэс, которому только 16 лет, вызван в сборную Эквадора
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Полузащитник Кендри Паэс, подписавший контракт с «Челси», получил вызов в национальную сборную Эквадора. 4 мая футболисту исполнилось 16 лет.

Полный список игроков, вызванных тренерским штабом национальной команды Эквадора на товарищеские матчи со сборными Боливии и Коста-Рики, которые состоятся в США, выглядит так:

Эрнан Галиндес, Мойсес Рамирес, Александер Домингес, Пьеро Хинкапие, Феликс Торрес, Хавьер Арреага, Первис Эступиньян, Хосе Уртадо, Вильям Пачо, Роберт Арболеда, Лео Реальпе, Диего Паласиос, Ангело Пресиадо, Карлос Груэзо, Жоао Ортис, Кендри Паес, Хорди Альчивар, Педро Вите, Мойсес Кайседо, Хосе Кифуэнтес, Алан Франко, Анхель Мена, Гонсало Плата, Эннер Валенсия, Андресон Хулио, Леонардо Кампана.

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