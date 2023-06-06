«Аль-Наср» Роналду поборется за Канте

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», в котором выступает форвард Криштиану Роналду, намерен попытаться подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, французский хавбек желает остаться в «Челси», однако переговоры о новом соглашении стороны не ведут уже на протяжении двух месяцев. На данный момент лондонцы поставили на паузу продление контракта с 32-летним футболистом.
Сообщается, что «Аль-Наср» готов серьёзно потратится, чтобы заполучить опытного полузащитника «Челси».
В сезоне-2022/2023 на счету Канте девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Французский хавбек пропустил практически все игры своей команды из-за травмы задней поверхности бедра.
Контракт игрока с лондонским клубом заканчивается в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны ещё одного саудовского клуба.
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