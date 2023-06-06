Мак Аллистер высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер прокомментировал своё будущее после окончания сезона АПЛ.
«Я очень спокоен. У меня есть возможность находиться в «Брайтоне», который сделал из меня того, кем я сейчас являюсь. Я наслаждаюсь быть частью этого клуба», — приводит слова Мак Аллистера Infobae.
Мак Аллистер перешёл в стан «Брайтона» зимой 2019 года из «Архентинос Хуниорс», после чего полсезона выступал в аренде за этот клуб, а затем — также полсезона за «Боку Хуниорс».
Действующее соглашение полузащитника с «Брайтоном» действует до лета 2025 года с возможностью продления ещё на год. В сезоне-2022/2023 24-летний Мак Аллистер провёл за «чаек» 40 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
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