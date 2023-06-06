«Сити» опасается перехода Холанда в «Реал» и намерен предложить форварду новый контракт
Поделиться
«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с нападающим команды Эрлингом Холандом.
Как сообщает The Telegraph, «горожане» хотят предложить форварду более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, «Реалу», попытки переманить норвежца к себе.
В «Манчестер Сити» также надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить футболиста остаться.
Текущий контракт Холанда с зарплатой около £ 400 тыс. в неделю действует до 2027 года.
В сезоне-2022/23 на счету норвежского форварда 52 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.
Отец Холанда кидается едой и ругается с фанатами «Реала»:
Комментарии
- 6 июня 2023
-
04:50
-
04:27
-
04:19
-
04:13
-
04:09
-
04:01
-
03:49
-
03:41
-
03:31
-
03:14
-
03:06
-
02:56
-
02:44
-
02:21
-
01:58
-
01:51
-
01:43
-
01:41
-
01:25
-
00:59
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:12
-
00:12
-
00:04
- 5 июня 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:29
-
23:26
Партнерский контент