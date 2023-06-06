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«Сити» опасается перехода Холанда в «Реал» и намерен предложить форварду новый контракт

«Манчестер Сити» хочет заключить новое соглашение с нападающим команды Эрлингом Холандом.

Как сообщает The Telegraph, «горожане» хотят предложить форварду более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, «Реалу», попытки переманить норвежца к себе.

В «Манчестер Сити» также надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить футболиста остаться.

Текущий контракт Холанда с зарплатой около £ 400 тыс. в неделю действует до 2027 года.

В сезоне-2022/23 на счету норвежского форварда 52 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Отец Холанда кидается едой и ругается с фанатами «Реала»: