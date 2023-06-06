Тренер «Зенита» Виллиам прокомментировал информацию о возможном уходе Малкома

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе из команды бразильского нападающего Малкома.
«Как дела у Малкома после рождения сына? Прекрасное настроение. Говорит, что мало спит. Ответил – добро пожаловать. Это с тобой теперь надолго. Порекомендовал нанять пару нянь в Петербурге к моменту возвращения.
Он провёл прекрасный сезон. Все увидели настоящего Малкома, то, как он может играть. Его роль в завоевании чемпионства огромная.
Его здесь всё полностью устраивает. При этом никто не собирается удерживать его насильно. Сейчас предложений по нему нет. А то, что он хочет уйти во чтобы то ни стало – это полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив», — приводит слова Оливейры Metaratings.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал девять голевых передач. По итогам сезона-2022/23 бразилец был признан лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
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