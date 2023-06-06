Абаев выделил Лантратова и Песьякова среди вратарей в этом сезоне

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев отметил несколько вратарей Российской Премьер-лиги.
«Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова. И у одного, и у второго был очень хороший сезон. Лантратов удачно перешел в «Локомотив». У него было много важных спасений, которые принесли очки команде. Песьяков – единственный, кто сыграл во всех 30 матчах чемпионата», – приводит слова Абаева Metaratings.
Песьяков – единственный футболист, отыгравший все 30 туров сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги без замен. В активе вратаря дончан 2700 игровых минут. 34-летний Песьяков пропустил 44 мяча, получил три жёлтых карточки. По итогам сезона «Ростов» финишировал на четвёртом месте в таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Отметим, что ближайшими преследователями Песьякова стали его коллеги по амплуа: голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и страж ворот «Урала» Илья Помазун провели в сезоне по 29 полных матчей (или по 2610 минут).
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