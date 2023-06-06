Оливейра рассказал забавную историю про Фримпонга

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра вспомнил свой период работы в «Уфе» и рассказал забавную историю про бывшего игрока клуба Эммануэля Фримпонга.

«Он очень добрый, спокойный парень. Но у него был синдром большого клуба. Думал, что статус экс-игрока «Арсенала» будет помогать ему до конца карьеры. Но это не так. Конечно, были и сопутствующие факторы. Травмы и в целом отношение к тренировкам. Оно не всегда было правильным. Любил гулять, а потом про это рассказывать. Но как человек он очень добрый. Хороший, смешной. Жаль, что его карьера закончилась так быстро.

Ноябрь. В Уфе приличный минус. А мы приехали в Казань – климат плюс-минус такой же. Там искусственное поле. Приехали на тренировку, холод жуткий. Все надели на себя кучу одежды. А он вышел в бутсах без носков. И в шортах. Мы все смотрели и не понимали. Потом начал рассказывать, что по его религии он не может тренироваться иначе. Тренер не отправил его в раздевалку. Работал так. Вообще в Уфе много историй, где и как он гулял. В ночных клубах его точно все знают», – приводит слова Оливейры Metaratings.