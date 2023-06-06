Дзюба: СКА точно не возьмёт Кубок Гагарина пять раз подряд. ЦСКА — команда №1, это бренд

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», заявил, что СКА из Санкт-Петербурга не сможет выиграть Кубок Гагарина пять раз подряд, отметив, что ЦСКА — лучшая команда в КХЛ.

«Я знаю, как СКА изменил состав в это межсезонье, — за новостями слежу. Но пять раз СКА точно не возьмёт Кубок Гагарина. Я прям уверен. Как бы ни хотели и ни мечтали в СКА, в лиге есть как минимум ЦСКА. И вы видите, какой это ЦСКА. Пять раз СКА не выиграет. Это невозможно, я не верю.

И я думаю, совсем не факт, что СКА в прошлом сезоне справился бы в финале с «Ак Барсом». На данный момент в хоккее, как бы это ни звучало, ЦСКА — это бренд, команда № 1, у которой есть рисунок и потрясающий тренер.

Сергей Фёдоров харизматичный, он действительно был большой звездой хоккея. Теперь работает главным тренером два года — и взял два Кубка Гагарина. Мне кажется, тут вообще нет вопросов. Но в хоккее сейчас, по крайней мере, есть конкуренция. Есть ряд команд, которые могут претендовать на Кубок Гагарина. Но ЦСКА пока — это лидер, это флагман хоккея», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».