Карасёв: не считаю, что в России упал уровень судейства. Мы не можем разучиться судить!

Российский арбитр Сергей Карасёв не считает, что в стране упал уровень судейства.

«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут — это нормально. Совсем избежать их практически невозможно. Люди уже начали обращать внимание на вещи, которые никогда не затрагивались ранее. В этом году о судейских ошибках говорили больше, чем в прошлом. Но в следующем сезоне всё может поменяться.

Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить! Появился VAR — он тоже внёс свои изменения в футбол. Надеюсь, что в следующем году всё станет ещё лучше. Мы стараемся развиваться, улучшать свои навыки. Поверьте, никто не хочет, чтобы о нас говорили после игры», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.