«Нравилось играть за них в PlayStation». Дзюба — о любимом клубе НХЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что симпатизирует «Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.
«Какой у меня любимый клуб НХЛ? Вообще я всегда симпатизировал «Чикаго Блэкхоукс». Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке.
И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation. Но в последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за «Тампа-Бэй», потому что там много российских игроков.
Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
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