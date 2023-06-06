Дзюба рассказал о реакции Овечкина на слова про «милое пузико»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о реакции форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на заочную перепалку между ними в СМИ.

Перед матчем «Динамо», за которое болеет Овечкин, и «Локомотивом» хоккеист пошутил о своём возможном противостоянии с Дзюбой, назвав того «слабеньким». Футболист ответил звезде «Вашингтона», сказав, что прощает игрока НХЛ с его «милым пузиком».

«Да это же шутка была! А все раздули из этого какое-то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чём вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались.

Как он отреагировал на «пузико»? Да просто посмеялся. Я ему написал: «Ты же понимаешь, что я шутил». — «Да конечно, вообще никаких претензий нет». Мне и самому понравилось, как в матче с медиакомандой от Овечкина там Фродо Бэггинс отлетел, какой-то маленький блогер. И все начали кричать: «Саня — такая машина!»

Да, Саня — машина, я не спорю. Но рядом с ним бежал человек ростом с пони. Поэтому было бы странно, если бы отлетел Овечкин, а не он», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».