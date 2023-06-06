Талалаев: у меня много претензий к самому себе. Наверное, я главный антигерой сезона

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги прошедшего сезона, отметив, что у него накопилось много претензий к самому себе. Специалист назвал себя главным антигероем сезона.

«Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность. Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно — неудачно!

У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, — тренерский штаб всегда в этом виноват. Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 Талалаев тренировал три команды в РПЛ: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки».