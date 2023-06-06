Непомнящий — о лучших тренерах РПЛ: по результату — Семак, по развитию игроков — Федотов

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Сложно точно выделить лучшего тренера сезона в РПЛ. Вопрос — в критериях. Если судить по результату, то это Семак и его чемпионский «Зенит», если по развитию игроков — Федотов. Но я не могу не обратить внимания на работу Карпина, несмотря на итоговое четвёртое место «Ростова». Если говорить о составе, который был у Карпина, то это молодая команда из отечественных игроков, собрана была с миру по сосенке. А Карпин создал вполне боеспособную команду. Где-то их не хватило, где-то они проваливались, но это говорит о том, что Карпин сполна воспользовался имеющимися ресурсами, — говорит о качественной работе. Могу выделить также Личку и Ивича по их работе в «Оренбурге» и «Краснодаре», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.