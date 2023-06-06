«Ахмат» объявил об уходе из клуба Карапузова и Черняка

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте сообщил об уходе из команды вингера Владислава Карапузова и нападающего Ильи Черняка.

«Мы благодарим Владислава и Илью за работу в сезоне, желаем удачи в карьере!» — гласит официальное заявление «Ахмата».

Оба футболиста, выступавшие за «Ахмат» на правах аренды, вернутся в свои клубы. Карапузов отправился в расположение московского «Динамо», а Черняк вновь присоединится к «Шахтёру» (Солигорск) из чемпионата Беларуси.

23-летний Карапузов сыграл за «Ахмат» 23 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. 21-летний Черняк провёл три матча в составе грозненского клуба, не отметившись результативными баллами.