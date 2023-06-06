Хаджи: Семак — лучший тренер сезона. При вручении наград всегда равнялись на чемпиона
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением по поводу лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Хаджи выделил наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами страны в пятый раз подряд. «Зенит» обеспечил себе чемпионство досрочно, опередив ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
«Конечно, Федотов показал хороший результат с ЦСКА. Но при вручении наград всегда равнялись на чемпиона — это закон. Поэтому лучшим тренером сезона назову Семака.
Ещё можно похвалить тренера «Ахмата» Ташуева. Они заняли пятое место — молодцы. А вот «Спартак» и «Динамо» разочаровали», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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- 6 июня 2023
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