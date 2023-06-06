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Вячеслав Колосков объяснил, почему считает Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Вячеслав Колосков объяснил, почему считает Семака лучшим тренером сезона в РПЛ
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Семак — лучший тренер сезона в РПЛ. Зенит» играл на более высоком классе и стабильнее, чем другие команды чемпионата. У них практически не было никаких провалов.

Конечно, можно выделить Федотова: ЦСКА в концовке чемпионата играл стабильно и мощно. У них наконец-то стабилизировался состав. С другой стороны, я с наслаждением смотрю на красивую игру «Крыльев Советов». Мне нравится, как играет «Оренбург», — получаю удовольствие от этой команды. Порой неплохо играет тот же «Краснодар». Эти команды показывают современный футбол: комбинационный и агрессивный. Мне кажется, в следующем сезоне конкуренции будет больше, чем в прошедшем. Будем с интересом наблюдать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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