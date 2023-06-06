Икарди может стать игроком «Ромы»

«Рома» может подписать Мауро Икарди, чтобы заменить порвавшего «кресты» Тэмми Абрахама.

Английский форвард получил травму в матче финального тура итальянской лиги со «Специей» (2:1 в пользу римского клуба) на 80-й минуте матча, игрока пришлось выносить с поля на носилках.

Судя по сообщениям Sky Sport, Абрахам получил разрыв крестообразных связок колена, то есть вернуться в форму он сможет только через полгода. Не исключено, что игрок пробудет в лазарете до декабря.

В качестве потенциальной замены форварда «Рома» рассматривает аргентинского нападающего Мауро Икарди — игрока «ПСЖ», который сейчас находится в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщает Football Italia.

31 мая «Рома» встретилась с «Севильей» в финале Лиги Европы, где потерпела поражение (1:1 в основное время и 1:4 по пенальти).