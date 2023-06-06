Икарди может стать игроком «Ромы»

«Рома» может подписать Мауро Икарди, чтобы заменить порвавшего «кресты» Тэмми Абрахама.
Английский форвард получил травму в матче финального тура итальянской лиги со «Специей» (2:1 в пользу римского клуба) на 80-й минуте матча, игрока пришлось выносить с поля на носилках.
Судя по сообщениям Sky Sport, Абрахам получил разрыв крестообразных связок колена, то есть вернуться в форму он сможет только через полгода. Не исключено, что игрок пробудет в лазарете до декабря.
В качестве потенциальной замены форварда «Рома» рассматривает аргентинского нападающего Мауро Икарди — игрока «ПСЖ», который сейчас находится в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщает Football Italia.
31 мая «Рома» встретилась с «Севильей» в финале Лиги Европы, где потерпела поражение (1:1 в основное время и 1:4 по пенальти).
- 6 июня 2023
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:40
-
16:22
-
16:22
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:50
-
15:46
-
15:30