Валерий Непомнящий ответил на критику отечественных тренеров в российском футболе
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Российский функционер Валерий Непомнящий считает, что в России тренерские кадры работают вполне качественно.
«В «Локомотив» пришёл новый тренер — и дела наладились. Часто слышу, что в России плохо с тренерскими кадрами, из-за чего вынуждены возвращаться к иностранным специалистам. А если посмотреть на таблицу, то, за исключением «Спартака», к которому у меня много вопросов, первыми пятью-шестью командами руководят отечественные специалисты. Тот же «Локомотив» в следующем сезоне будет серьёзной конкуренцией всем с Михаилом Галактионовым на посту тренера. В России тренеры есть — и работают они вполне качественно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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