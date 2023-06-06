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Эрлинг Холанд — самый дорогой игрок мира по версии CIES

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.

Стоимость форварда из «Манчестер Сити», по оценкам центра спортивных исследований, составила € 245,1 млн — это единственный игрок, чья оценочная стоимость превысила € 200 млн.

На втором месте в списке находится игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор — его оценочная стоимость составила € 196,3 млн. Третье место занял Букайо Сака из «Арсенала» — он, по исследованиям CIES, стоит € 195,8 млн.

Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити». В составе «горожан» в лиге сезона-2022/2023 норвежец забил 36 голов в 35 матчах, а также смог отдать восемь голевых передач.

10 июня «Манчестер Сити» предстоит самый ответственный матч сезона — финал Лиги чемпионов с «Интером».