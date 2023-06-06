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Эрлинг Холанд — самый дорогой игрок мира по версии CIES

Эрлинг Холанд — самый дорогой игрок мира по версии CIES
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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд признан самым дорогим футболистом по версии CIES Football Observatory.

Стоимость форварда из «Манчестер Сити», по оценкам центра спортивных исследований, составила € 245,1 млн — это единственный игрок, чья оценочная стоимость превысила € 200 млн.

На втором месте в списке находится игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор — его оценочная стоимость составила € 196,3 млн. Третье место занял Букайо Сака из «Арсенала» — он, по исследованиям CIES, стоит € 195,8 млн.

Эрлинг Холанд уже стал победителем АПЛ и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити». В составе «горожан» в лиге сезона-2022/2023 норвежец забил 36 голов в 35 матчах, а также смог отдать восемь голевых передач.

10 июня «Манчестер Сити» предстоит самый ответственный матч сезона — финал Лиги чемпионов с «Интером».

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