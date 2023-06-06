Агент Джорджевича: предложение от «Сочи» не было принято, к Луке отнеслись без уважения

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего Луки Джорджевича, посчитал неприемлемым предложение «Сочи» о новом контракте с игроком.

«Сочи» сделал предложение, которое не было принято. К Луке отнеслись без уважения, и я отклонил данное предложение. Вопрос в низкой зарплате? Да. Ему предложили больше, чем в этом году, но условия всё равно далеки от желаемых. Есть ли у Луки другие предложения? Да», — сказал Глушевич в интервью «РБ Спорт».

Джорджевич присоединился к «Сочи» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в 13 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 10-м месте.