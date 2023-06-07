Фердинанд: «Арсенал» мог помешать «Сити» взять требл, но рассыпался как карточный домик
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал возможный требл «Манчестер Сити» в этом сезоне.
«Арсенал» мог этому воспрепятствовать, вы лидировали на протяжении 93 процентов сезона. Вы были в позиции фаворита, но рассыпались как карточный домик. Матч «Юнайтед» с «Сити» в финале Кубка Англии? Всё закончилось, не успев начаться», — цитирует Фердинанда The Sun со ссылкой на VIBE with FIVE podcast.
«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, набрав 89 очков в 38 матчах сезона. «Арсенал» шёл первым на протяжении большей части сезона, но в итоге отстал от «горожан» на пять очков. В финале Кубка Англии «Сити» обыграл «Юнайтед» со счётом 2:1. В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Интером».
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