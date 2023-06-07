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Майкл Антонио рассказал о давлении в «Вест Хэме»

Майкл Антонио рассказал о давлении в «Вест Хэме»
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Английский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио прокомментировал момент давления в клубе.

«Я испытывал давление, когда приближался к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в истории Премьер-лиги. Теперь просто радуюсь, что добился этого, но моя цель — прогрессировать с каждым годом и сделать так, чтобы следующему бомбардиру команды было труднее меня догнать.

В полуфиналах или матчах за выживание я лучше всего проявляю себя, потому что привык к такому давлению. Когда играл в низших лигах, мне приходилось ездить на просмотры, и этот опыт помог мне научиться справляться с давлением», – приводит слова Антонио пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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