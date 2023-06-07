Смолов: не вижу в обозримом будущем возвращения сборной России на международный уровень

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов признался, что не верит в возвращение сборной России на международный уровень в ближайшие годы. Футболист заявил, что простился с идеей сыграть за национальную команду ещё хотя бы один официальный матч.
«Сыграю ли я ещё хоть один официальный матч за сборную России? Нет, к сожалению. Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международный официальный уровень.
В нынешних обстоятельствах и рамках нужно привлекать большое количество молодых ребят. Когда мы вернёмся к официальным отборочным матчам, будем понимать, что они собой представляют, и, соответственно, на тот момент они будут защищать цвета сборной», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 7 июня 2023
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