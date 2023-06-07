Смолов: отказался бы от вызова в сборную России на товарищеские матчи. Не вижу смысла

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что отказался бы от вызова в сборную России на товарищеские матчи и турниры. Он признался, что не видит в этом смысла, ведь в условиях отстранения национальной команде лучше наигрывать молодых футболистов. По его мнению, после возвращения России на международную арену именно молодые игроки будут давать результат.

«Какой будет ответ, если меня пригласят в сборную на важный товарищеский матч? Я разговаривал с Георгиевичем [Карпиным] по этому поводу, когда всё начиналось, эти товарищеские матчи. Я бы, наверное, отказался, но не хочу, чтобы это выглядело так, что это мне безразлично, судьба сборной. Я просто искренне не вижу смысла. Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать цвета сборной, надеюсь и искренне верю, что этот момент настанет. Я в тот момент уже буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеётся). Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч. С кем? Что мне это даст? Я лучше отдохну, у меня всё болит, я играю на уколах.

Чудес не бывает. Отдохнуть и подготовиться в этом возрасте гораздо важнее, чем поехать и сыграть какие-то минуты за сборную с соперником не самого классного уровня. Опять же, нет желания кого-то оскорбить, все научились играть в футбол.

Я смотрел матчи сборной, впечатления неоднозначные. Могу сказать, что Узбекистан — хорошего уровня команда, она играет достойно. У нас нет преимущества перед ними. Опять же, лучше вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что даже сборная Узбекистана — это другой уровень. К этим матчам нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.