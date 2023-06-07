Талалаев: я точно остаюсь в «Химках». Главная задача на следующий сезон — вернуться в РПЛ!

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что останется в подмосковной команде на следующий сезон. «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги и сыграют в Мелбет Первой лиге.

«Абсолютно точно могу сказать — я остаюсь в «Химках». Я подписал контракт на пять лет, никаких вопросов быть не может. Наша главная задача на следующий сезон — вернуться в РПЛ! По-другому и быть не может. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться обратно», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В Первую лигу также вернулось «Торпедо», занявшее в прошлом сезоне РПЛ последнее место. Судьба ещё двух участников РПЛ/Первой лиги определят стыковые матчи между «Енисеем» и «Факелом», а также между «Пари НН» и «Родиной».