Талалаев: я точно остаюсь в «Химках». Главная задача на следующий сезон — вернуться в РПЛ!
Поделиться
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что останется в подмосковной команде на следующий сезон. «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги и сыграют в Мелбет Первой лиге.
«Абсолютно точно могу сказать — я остаюсь в «Химках». Я подписал контракт на пять лет, никаких вопросов быть не может. Наша главная задача на следующий сезон — вернуться в РПЛ! По-другому и быть не может. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться обратно», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В Первую лигу также вернулось «Торпедо», занявшее в прошлом сезоне РПЛ последнее место. Судьба ещё двух участников РПЛ/Первой лиги определят стыковые матчи между «Енисеем» и «Факелом», а также между «Пари НН» и «Родиной».
Комментарии
- 7 июня 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:15
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
07:52
-
07:43
-
07:40
Партнерский контент